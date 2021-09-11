Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 247 Комментарии
Премьер-лига

Витория: «Кофрие - хороший игрок на будущее»

11 Сентября 2021 • 21:45 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Химками» (3:1) ответил на вопросы по новичку Максимилиано Кофрие.

- Можете оценить сегодняшнюю игру Максимилиано Кофрие? Что вообще можете сказать по этому игроке? Потому что болельщики скептически восприняли его переход.

- Те минуты, которые он получил, на мой взгляд, он провел достаточно хорошо, играл и сохранял концентрацию. Мне нравится, в какой его форме. Но надо понимать, что это его первая игра на этом стадионе, это непросто для любого. Могу сказать, что это хороший игрок на будущее.

- Это ваш первый матч, когда «Спартак» забил три мяча. Сегодня на поле неплохо себя проявил Николай Рассказов, это правый защитник. Не считаете ли вы, что для матча в Лиге Европы или с ЦСКА он конкурентоспособнее новичка Кофрие?

- Не хочу говорить в таком ключе, как вы спросили, мне не нравятся такие сравнения. Могу сказать, что Рассказов молодец. Я очень доволен его отношением к делу и тем, в какой форме он находится. Поймите, что мой посыл - у нас не 10 или 11 футболистов. У нас 25 человек, и все они мне нужны. Могут случаться карточки, травмы, сезон сложный и длинный, все пригодятся. Я хочу, чтобы все были готовы выходить в стартовом составе. Сейчас это Рассказов, завтра это может кто-то еще. Все должны доказывать, а я уже буду выбирать, кто те 11, что заслуживают выйти в стартовом составе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Максимилиано Кофрие
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов
окончен Зенит 3:1 Ахмат
окончен Спартак Москва 3:1 Химки
12.09  14:00 Арсенал Тула ... ЦСКА Москва
12.09  16:30 Сочи ... Уфа
12.09  19:00 Динамо Москва ... Нижний Новгород
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
22:09 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» - «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России – 13 сентября 2021
22:09 · Россия. Премьер-лига
Лучшая игра «Спартака» в сезоне - видео 1 видео
22:04 · Россия. Премьер-лига
Витория объяснил решение отдать Мирзова в аренду
21:59 · Россия. Премьер-лига
Витория назвал главный недостаток РПЛ
21:48 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Я бы не сказал, что победа «Спартака» прямо уверенная»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Кофрие - хороший игрок на будущее»
21:38 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Спартака» поддержали Виторию
21:37 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Во втором тайме мы получали удовольствие от футбола, мне понравилось, как действовала команда»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гленн Бейл: «Если бы мы не теряли столько мячей, у нас были бы шансы взять очки»
20:55 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков не стал праздновать гол «Спартаку» 1
20:32 · Россия. Премьер-лига
Как Промес убежал в отрыв и забил «Химкам» - видео видео
20:29 · Россия. Премьер-лига
​Малком: «Сообщение о возможности сыграть с «Ахматом» - самое счастливое в жизни» 3
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Химкам» не засчитали гол в ворота «Спартака» - видео 1 видео
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Спартака» выступили против Заремы Салиховой 4
20:04 · Россия. ФНЛ
Липецкий «Металлург», «Алания» и «Краснодар-2» добились побед
Все новости
Рекомендуем