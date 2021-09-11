Витория: «Кофрие - хороший игрок на будущее»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Химками» (3:1) ответил на вопросы по новичку Максимилиано Кофрие.

- Можете оценить сегодняшнюю игру Максимилиано Кофрие? Что вообще можете сказать по этому игроке? Потому что болельщики скептически восприняли его переход.

- Те минуты, которые он получил, на мой взгляд, он провел достаточно хорошо, играл и сохранял концентрацию. Мне нравится, в какой его форме. Но надо понимать, что это его первая игра на этом стадионе, это непросто для любого. Могу сказать, что это хороший игрок на будущее.

- Это ваш первый матч, когда «Спартак» забил три мяча. Сегодня на поле неплохо себя проявил Николай Рассказов, это правый защитник. Не считаете ли вы, что для матча в Лиге Европы или с ЦСКА он конкурентоспособнее новичка Кофрие?

- Не хочу говорить в таком ключе, как вы спросили, мне не нравятся такие сравнения. Могу сказать, что Рассказов молодец. Я очень доволен его отношением к делу и тем, в какой форме он находится. Поймите, что мой посыл - у нас не 10 или 11 футболистов. У нас 25 человек, и все они мне нужны. Могут случаться карточки, травмы, сезон сложный и длинный, все пригодятся. Я хочу, чтобы все были готовы выходить в стартовом составе. Сейчас это Рассказов, завтра это может кто-то еще. Все должны доказывать, а я уже буду выбирать, кто те 11, что заслуживают выйти в стартовом составе.