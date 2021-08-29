Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал трансфер защитника Максимилиано Кофрие.

- Как оцениваете приобретение Кофрие?

- Сложно его оценивать, но, наверное, раз в клубе решили, что надо усилить эту позицию, ее и усиливают. Думаю, «Спартаку» сейчас как раз и нужны новые футболисты, чтобы встряхнуть команду, потому что непонятно, в каком состоянии она находится. Возможно, эта покупка как раз даст встряску, и «Спартак» будет выглядеть по-другому.

- Кофрие - бельгийский футболист. Это означает, что у него должен быть неплохой уровень?

- Не могу сказать, что бельгийский футбол сейчас находится на подъеме. Это было лет пять назад, когда у них было хорошее поколение. Но сейчас уровень бельгийской лиги, наверное, не тот, но достаточно хороший. Поэтому селекционный отдел понимает всю ответственность в этот момент, когда команда находится в ужасающем состоянии и выглядит неважно. Хочется надеяться, что это все-таки усиление для «Спартака».

- Означает ли эта покупка, что «Спартак» скоро расстанется с кем-то из легионеров?

- Да, в команде достаточно много легионеров и, возможно, с кем-то придется расстаться. А остальным следует задуматься о своем будущем и своих перспективах в «Спартаке».

- Была информация, что Жиго может уйти. Кофрие – это замена ему?

- Возможно. Когда футболист изъявляет желание уйти из клуба, надо его отпускать. Нет смысла держать игрока, который душой не принадлежит команде.

- Без Жиго в обороне «Спартака» совсем все будет печально?

- Наверное, руководство клуба об этом думает. Либо заинтересует Самюэля, поговорит с ним. Но опять-таки, если игрок хочет куда-то уйти и не горит желанием остаться в команде и что-то с ней добиваться, то с таким футболистом лучше расставаться.

- Также писали, что «Спартак» может расстаться с Хендриксом или Кралом. Кого лучше продать, как думаете?

- И того, и того. Крал достаточно невыразительно выглядел на прошедшем чемпионате Европы, и возраст уже. А «Спартак» думает все-таки на далекую перспективу. Если строить команду, наверное, нужно покупать игроков более молодого возраста.

- Болельщики упрекали руководство «красно-белых», что нет покупок. Вам не кажется, что это покупка ради покупки, а не реальное усиление «Спартака»?

- В том-то и дело. Селекционный отдел берет на себя ответственность за это приобретение, потому что надо понимать, что если купят игрока, чтобы успокоить болельщиков, это выльется в еще больший скандал. Поэтому я уверен, что это обоснованное и продуманное решение.

- Ждать ли еще каких-то трансферов до закрытия окна?

- Думаю, да. Будут какие-то приобретения и достаточно серьезные. Времени на то, чтобы выйти из трудного положения, почти нет. Еще два-три невыразительных тура с потерянными очками, и говорить о том, что «Спартак» будет бороться за чемпионство, не придется. Поэтому, я уверен, клуб сделает все для того, чтобы кого-то купить и достаточно серьезную фигуру.

Елена Григорьевская