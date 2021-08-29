Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 361 Комментарии
Премьер-лига

Пятницкий: Если Кофрие купили, чтобы успокоить болельщиков, это может вылиться в скандал эксклюзив

29 Августа 2021 • 13:26 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Химки
11.09 18:00

Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал трансфер защитника Максимилиано Кофрие.  

- Как оцениваете приобретение Кофрие?

- Сложно его оценивать, но, наверное, раз в клубе решили, что надо усилить эту позицию, ее и усиливают. Думаю, «Спартаку» сейчас как раз и нужны новые футболисты, чтобы встряхнуть команду, потому что непонятно, в каком состоянии она находится. Возможно, эта покупка как раз даст встряску, и «Спартак» будет выглядеть по-другому.     

- Кофрие - бельгийский футболист. Это означает, что у него должен быть неплохой уровень?

- Не могу сказать, что бельгийский футбол сейчас находится на подъеме. Это было лет пять назад, когда у них было хорошее поколение. Но сейчас уровень бельгийской лиги, наверное, не тот, но достаточно хороший. Поэтому селекционный отдел понимает всю ответственность в этот момент, когда команда находится в ужасающем состоянии и выглядит неважно. Хочется надеяться, что это все-таки усиление для «Спартака».

- Означает ли эта покупка, что «Спартак» скоро расстанется с кем-то из легионеров?

- Да, в команде достаточно много легионеров и, возможно, с кем-то придется расстаться. А остальным следует задуматься о своем будущем и своих перспективах в «Спартаке».

- Была информация, что Жиго может уйти. Кофрие – это замена ему?

- Возможно. Когда футболист изъявляет желание уйти из клуба, надо его отпускать. Нет смысла держать игрока, который душой не принадлежит команде.

- Без Жиго в обороне «Спартака» совсем все будет печально?

- Наверное, руководство клуба об этом думает. Либо заинтересует Самюэля, поговорит с ним. Но опять-таки, если игрок хочет куда-то уйти и не горит желанием остаться в команде и что-то с ней добиваться, то с таким футболистом лучше расставаться.

- Также писали, что «Спартак» может расстаться с Хендриксом или Кралом. Кого лучше продать, как думаете?

- И того, и того. Крал достаточно невыразительно выглядел на прошедшем чемпионате Европы, и возраст уже. А «Спартак» думает все-таки на далекую перспективу. Если строить команду, наверное, нужно  покупать игроков более молодого возраста. 

- Болельщики упрекали руководство «красно-белых», что нет покупок. Вам не кажется, что это покупка ради покупки, а не реальное усиление «Спартака»?

- В том-то и дело. Селекционный отдел берет на себя ответственность за это приобретение, потому что надо понимать, что если купят игрока, чтобы успокоить болельщиков, это выльется в еще больший скандал. Поэтому я уверен, что это обоснованное и продуманное решение.

- Ждать ли еще каких-то трансферов до закрытия окна?

- Думаю, да. Будут какие-то приобретения и достаточно серьезные. Времени на то, чтобы выйти из трудного положения, почти нет. Еще два-три невыразительных тура с потерянными очками, и говорить о том, что «Спартак» будет бороться за чемпионство, не придется. Поэтому, я уверен, клуб сделает все для того, чтобы кого-то купить и достаточно серьезную фигуру.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Пятницкий Максимилиано Кофрие
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Evgen 86
29 Августа 2021 в 14:06
Ох и "эксперт"! Эт ж какой возраст то у Крала? 23 года возраст для опрника!? Если сам Крал хочет уйти это одно или деньги хоть какие то отбить. Но про возраст загнул " Эксперт"
CELTIC FROST
29 Августа 2021 в 14:12
Мостовой "эксперт" от Бога) Как и прогнозист. практически все его прогнозы сбывались.. с точностью до наоборот. Зато чсв просто зашкаливает у человека. Царь, еклмн.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
14:28 · Россия. Премьер-лига
​Норманн сменит «Ростов» на клуб АПЛ
13:31 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий назвал щенка в честь Кварацхелии
12:24 · Россия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» сделал предложение по Кралу, «Спартак» отказал
10:52 · Россия. Премьер-лига
​Новичок «Спартака» Кофрие: «Хочу помочь клубу стать чемпионом в год столетия» 8
10:19 · Россия. Премьер-лига
Кофрие стал игроком «Спартака» 3 официально
09:58 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» вдевятером вырвал победу в матче с «Кубанью»
28 Августа
23:25 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нашёл замену Азмуну в Португалии 1
22:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отпустить Азмуна в «Лион»
19:54 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» надеется отправить Йевтича и Бегича в аренду
19:02 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» уступил «Олимпу»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий удостоен государственной награды
18:06 · Россия. Премьер-лига
Бизоза покидет состав «Уфы» официально
16:21 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» оформил трансфер датского вингера Дрейера официально
15:59 · Россия. Премьер-лига
Гленн Бэйл: «Хочется поскорее дебютировать на стадионе «Крыльев Советов»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Роналду сбежал из «Ювентуса», испугавшись «Зенита» 1
Все новости
Рекомендуем
 