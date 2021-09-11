Помощник Тедеско рассказал о роли Салиховой в «Спартаке»

Андреас Хинкель, который в свое время являлся одним из помощников Доменико Тедеско в «Спартаке», рассказал о деталях работы в московском клубе. В частности, тренер ответил на вопросы касательно Заремы Салиховой.

Хинкель опроверг тот факт, что Салихова как-то влияла на работу тогдашнего тренерского штаба. По его словам, супруга Леонида Федуна просто выражала поддержку в трудных ситуациях. «Зарема не советовала нам игроков, не говорила о том, как играть и какой тактики придерживаться», - заявил специалист в интервью Sport24.

К тому же, Хинкель подчеркнул, что все решения по приобретению новых футболистов принимались коллегиально, а в переговорах принимали участие только представители штаба и спортивный директор «красно-белых».