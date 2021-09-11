​Фанаты «Спартака» выступили против Заремы Салиховой

В субботу вечером в рамках седьмого тура российского чемпионата «Спартак» дома играет против «Химок». По ходу игры фанаты московской команды скандировали кричалку, выступая против супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Убирай Зарему из клуба», - скандировали фанаты московской команды.

Также стоит отметить баннер, который вывесили болельщики «Спартака» на трибуне стадиона. На баннере написано: «Главный враг – своя дурная голова».

Следить за событиями в матче «Спартака» и «Химок» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.