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Премьер-лига

​Фанаты «Спартака» выступили против Заремы Салиховой

11 Сентября 2021 • 20:09 Комментировать (4)
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

В субботу вечером в рамках седьмого тура российского чемпионата «Спартак» дома играет против «Химок». По ходу игры фанаты московской команды скандировали кричалку, выступая против супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Убирай Зарему из клуба», - скандировали фанаты московской команды.

Также стоит отметить баннер, который вывесили болельщики «Спартака» на трибуне стадиона. На баннере написано: «Главный враг – своя дурная голова».

Следить за событиями в матче «Спартака» и «Химок» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

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Спартак Москва Зарема Салихова
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
11 Сентября 2021 в 20:42
быть бунту )))
K.karitch
11 Сентября 2021 в 20:29
Вот почему я за Динамо!
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