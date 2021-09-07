Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов уже в ближайшее время может сменить клубную прописку – в услугах футболиста заинтересован представитель российской Премьер-лиги

Согласно информациии, предоставленной «Спорт-Экспрессом», оформить переход игрока намерен «Ростов». Добавим, что у Мирзова в июне следующего года истекает срок действия контракта с московской командой.

Также источник ранее писал о переговорах между «Спартаком» и «Химками» касательно полноценного трансфера 28-летнего хавбека. Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку по Мирзову в районе трех миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РПЛ футболист шесть раз выходил на поле в играх за «красно-белых», но так и не сумел отличиться голом или же результативной передачей.