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Ловчев: «Просто стыдно, что сейчас происходит в «Спартаке», над нами все смеются»

10 Сентября 2021 • 21:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
Через 21 ч. 12 мин.

Бывший футболист, президент международного общества «Спартак», Евгений Ловчев продолжает нещадно критиковать президента «красно-белых» Леонида Федуна.

- Беда, что футбольный клуб попал в такие руки, - заявил Ловчев в интервью Sport24.

Также экс-спартаковец напомнил, что вместе с другими ветеранами клуба просил Вагита Алекперова отобрать клуб у текущего руководства.

- Просто стыдно, что сейчас происходит в «Спартаке», над нами все смеются, - заключил Ловчев.

В прошлом сезоне «Спартак» финишировал на втором месте. После смены главного тренера команда не пробилась в Лигу чемпионов и после шести туров РПЛ набрала всего семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Леонид Федун
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