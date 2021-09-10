Промес: «Не уйду, пока «Спартак» не возьмет новый значимый трофей»

Нападающий «Спартака» Куинси Промес высказался по поводу своего будущего в московском клубе. Нидерландец заявил, что хочет завоевать трофей для болельщиков «красно-белых».

Промес вспомнил момент, когда «Спартак» стал чемпионом России, и добавил, что не намерен мириться с нынешним положением клуб. Нападающий подчеркнул, что не покинет команду, пока не выиграет значимый трофей, передаёт пресс-служба «красно-белых».

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году, перейдя из «Аякса» за 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне из-за травмы он принял участие всего в двух матчах РПЛ.