Почему Руя Виторию пора увольнять из «Спартака»

«Спартак» под руководством Руя Витории проиграл третий матч в Премьер-лиге и пятый в сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что португальского специалиста пора увольнять.

Руя Виторию пора увольнять из «Спартака». Руй Витория не виноват в неудачах «Спартака».

Да, начать надо с двух тезисов человека с биполяркой. Кажется, что они противоречат друг другу, но нет. И да, есть абсолютная уверенность, что оба тезиса верны.

«Спартак» катастрофически начал сезон. В шести турах умудриться победить лишь дважды, когда в соперниках ещё не было ни «Зенита», ни ЦСКА, ни «Локомотива», ни «Краснодара», ни «Динамо» – это просто отвратительный результат! Напрашивается простой вопрос, а с кем вообще «красно-белые» планируют брать очки? Добавим к этому вылет из Лиги чемпионов абсолютно без шансов. Ну, просто катастрофа!

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К Рую Витории вопросов, конечно, много, но португальского специалиста нельзя назвать главным виновником. В «Спартаке» творится вакханалия, которая влияет на игроков. К тому же бардак в руководстве привёл к тому, что команда просто осталась без усиления, которое было необходимо. Португальский специалист едва ли мог предположить, что его приглашают, чтобы просто вот так вот бросить.

Португалец допустил одну фатальную ошибку, которая сыграла с ним злую шутку. Руй Витория стал перестраивать схему «Спартака». Все ждали, когда «красно-белые» вернутся к схеме с двумя центральными защитниками, и португалец этим занялся. Проблема в том, что лидеры команды после Евро не могли успеть перестроиться на новую схему. В итоге «Спартак» почти с листа стал играть по новой схеме. Возможно, переход сам по себе и правильный, но Рую Витории надо было делать его постепенно. Вот Марко Николич в «Локомотиве» год назад не сразу стал менять тактику, а дождался зимы и в спокойном режиме это сделал, а сначала играл «на багаже» Сёмина. Пожалуй, Витории тоже надо было более бережно отнестись к наследию Тедеско, а не ломать всё на корню.

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Тем не менее эта ошибка не фатальна. Статистика ожидаемых очков подчёркивает, что «Спартак» играл не так плохо. Реализуй «красно-белые» свои шансы – команда набрала бы больше очков. Сейчас же зачётных баллов нет, что нагнетает ситуацию. «Спартак» оказался в яме, из которой выбраться очень тяжело. Каждый новый матч, словно трясина, только больше затягивает команду всё ниже и ниже.

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Руй Витория не самый плохой тренер, у него есть идеи, он это успел показать в «Спартаке». Однако португалец, кажется, уже просто банально поплыл под гнётом неудачных результатов и того, что творится в клубе. Рую Витории сейчас очень не помешала бы помощь от руководства – усиление состава или просто поддержка. Однако ни первого, ни второго ждать не приходится. Тратить деньги никто не хочет, а поддерживать португальца банально некому. Федун вообще не слишком держится за тренеров, Мележиков не выглядит харизматичной фигурой, а отношение Заремы Салиховой к наставнику всем известно.

«Спартаку» надо менять тренера не по той причине, что Руй Витория плохой. Не по той причине, что он виноват. Просто португалец уже не вытянет команду. Ему не дадут что-то спокойно строить, да и время начинает поджимать. «Спартак» уже в шаге от зоны вылета, и традиционная истерия вокруг клуба вкупе с непростым календарём играет во вред.

Скорее всего, судьба Руя Витории уже предрешена. Чем быстрее он покинет «Спартак», тем лучше будет и ему, и клубу.

Андрей Центров