Какой тренер нужен «Спартаку» прямо сейчас

После провального старта «Спартака» в этом сезоне пошли разговоры о возможном увольнении Руя Витории. Главный вопрос – кто может заменить португальца. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Перечислять фамилии потенциальных сменщиков Руя Витории в «Спартаке» просто списком – работа неблагодарная. Выбор самого португальца доказывает, что в клубе был довольно широкий взгляд, кто может принять команду. Когда стало понятно, что Доменико Тедеско покинет «красно-белых», едва ли кто-то вообще мог предположить наличие Руя Витории в списке претендентов.

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Скорее интереснее поговорить, какой тренер «Спартаку» нужен. Честно говоря, последние годы вырисовывают довольно понятный образ наставника, который может добиться успеха в московском клубе. В «Спартаке» творится хаос все последнее время. В руководстве люди меняют друг друга со скоростью света, успевая при этом ещё громко переругаться между собой. В этой ситуации понятно одно – спокойно работать тренеру просто не дадут. «Спартаку» едва ли подойдёт тихий и вдумчивый наставник, который будет просто выстраивать тактику. Такого здесь просто съедят – и фанаты, и пресса. Всё же в «Спартаке» все работают под слишком большим давлением.

Добиваться результата в нынешнем «Спартаке» может только тренер-зажигалка. Такой наставник, который будет привлекать внимание к себе своими эмоциями. Такой тренер, который сумеет «наскипидарить» футболистов, заставляя их просто забывать всё, что творится в клубе. Такой тренер, который может и сам заявить что-то резкое или даже скандальное. В последние годы в «Спартаке» таких было двое – Массимо Каррера и Доменико Тедеско. Стоило появиться спокойным и более рассудительным Олегу Кононову, Рую Витории, как всё рухнуло. В этом смысле даже у Валерия Карпина в «Спартаке» получалось намного лучше, чем у более взвешенных Валерия Карпина и Мурата Якина.

«Спартаку» нужен сейчас именно такой тренер, который сможет играть на эмоциях, на настрое. Такой тренер завоюет тут же эмоции и трибун, которые начнут гнать команду. Это тоже показательно, что в последние годы лишь двое наставников получили признание и любовь трибун. Даже «спартаковского гена» Аленичева хватило ненадолго в отношении с болельщиками.

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Надо понимать, что в России нет таких тренеров-зажигалок. Точнее говоря, Валерий Карпин в сборной, да и его возвращение в «Спартак» выглядит маловероятным. Станислав Черчесов всё же другой, и его как раз болельщики едва ли примут. Других вариантов в стране нет, так что вновь надо смотреть на иностранных специалистов. Называть какие-то фамилии заграничных тренеров, повторюсь, бессмысленно. «Спартак» может пригласить практически любого наставника, а дальше это вопрос переговоров.

Так или иначе, спокойного Руя Виторию уже все «доедают». Португалец может ещё поработать какое-то время, но его манера не позволит ему добиться успеха. Его атакуют журналисты и ветераны, а болельщики уже вспоминают все свои протестные песни, давя на команду. Португалец просто не сможет ни отвести удар, ни переключить его на себя. Чисто эмоционально он не подходит «Спартаку». Остаётся ждать, кто и когда его заменит в команде. Это уже вопрос времени и выбора.

Андрей Центров