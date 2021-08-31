Защитник «Спартака» Самюэль Жиго не покинет московский клуб в текущее трансферное окно. Об этом заявил генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков.

Он заявил, что Жиго действительно был близок к уходу из московского клуба, но теперь это в прошлом. Также Мележиков отметил, что «Торино» делал предложение по поводу перехода игрока, но «красно-белые» его отклонили, пишет Sport24.

Напомним, что Жиго стал игроком «Спартака» в 2018 году, перейдя из «Гента» за восемь миллионов евро. Его контракт с московским клубом действует до середины 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах.