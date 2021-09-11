​Глушаков не стал праздновать гол «Спартаку»

В седьмом туре чемпионата России отношения выясняли «Спартак» и «Химки» (3:1). В конце встречи гол за команду гостей забил полузащитник Денис Глушаков. Он не стал праздновать взятие ворот, поскольку в своё время выступал за «красно-белых» и даже был капитаном команды, в том числе в памятном чемпионском сезоне 2016/2017.

Денис Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За шесть сезонов полузащитник провёл в различных соревнованиях 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач на партнёров.

После периода в «Спартаке» Глушаков играл за «Ахмат», а теперь защищает цвета «Химок».