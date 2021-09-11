Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 247 Комментарии
Премьер-лига

​Глушаков не стал праздновать гол «Спартаку»

11 Сентября 2021 • 20:55 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

В седьмом туре чемпионата России отношения выясняли «Спартак» и «Химки» (3:1). В конце встречи гол за команду гостей забил полузащитник Денис Глушаков. Он не стал праздновать взятие ворот, поскольку в своё время выступал за «красно-белых» и даже был капитаном команды, в том числе в памятном чемпионском сезоне 2016/2017.

Денис Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За шесть сезонов полузащитник провёл в различных соревнованиях 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач на партнёров.

После периода в «Спартаке» Глушаков играл за «Ахмат», а теперь защищает цвета «Химок».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
779
11 Сентября 2021 в 21:06
Всё вспоминаю его фантастический гол Амкару на последней минуте. За него Дэну можно всё простить.)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов
окончен Зенит 3:1 Ахмат
окончен Спартак Москва 3:1 Химки
12.09  14:00 Арсенал Тула ... ЦСКА Москва
12.09  16:30 Сочи ... Уфа
12.09  19:00 Динамо Москва ... Нижний Новгород
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
22:09 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» - «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России – 13 сентября 2021
22:09 · Россия. Премьер-лига
Лучшая игра «Спартака» в сезоне - видео 1 видео
22:04 · Россия. Премьер-лига
Витория объяснил решение отдать Мирзова в аренду
21:59 · Россия. Премьер-лига
Витория назвал главный недостаток РПЛ
21:48 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Я бы не сказал, что победа «Спартака» прямо уверенная»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Кофрие - хороший игрок на будущее»
21:38 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Спартака» поддержали Виторию
21:37 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Во втором тайме мы получали удовольствие от футбола, мне понравилось, как действовала команда»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гленн Бейл: «Если бы мы не теряли столько мячей, у нас были бы шансы взять очки»
20:55 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков не стал праздновать гол «Спартаку» 1
20:32 · Россия. Премьер-лига
Как Промес убежал в отрыв и забил «Химкам» - видео видео
20:29 · Россия. Премьер-лига
​Малком: «Сообщение о возможности сыграть с «Ахматом» - самое счастливое в жизни» 3
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Химкам» не засчитали гол в ворота «Спартака» - видео 1 видео
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Спартака» выступили против Заремы Салиховой 4
20:04 · Россия. ФНЛ
Липецкий «Металлург», «Алания» и «Краснодар-2» добились побед
Все новости
Рекомендуем