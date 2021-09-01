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Премьер-лига

​Соболев – Кралу: «Спасибо, что наконец-то уходишь. Без тебя заиграем лучше» видео

01 Сентября 2021 • 02:07 Комментировать

В последний день лета Алекс Крал сменил Премьер-лигу России на Премьер-лигу Англии. Полузащитник перебрался из «Спартака» в «Вест Хэм», где стал одноклубником Николы Влашича.

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, в котором игроки команды обращаются к своему теперь уже бывшему одноклубнику.

Форвард Александр Соболев своё обращение к Алексу Кралу начал с юмора.

«Спасибо, что наконец-то уходишь от нас. Мы не будем скучать, потому что без тебя заиграем лучше», - сказал Соболев.

 

Отметим, что после шести туров чемпионата России «Спартак» занимает только десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Алекс Крал
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