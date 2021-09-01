В последний день лета Алекс Крал сменил Премьер-лигу России на Премьер-лигу Англии. Полузащитник перебрался из «Спартака» в «Вест Хэм», где стал одноклубником Николы Влашича.

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, в котором игроки команды обращаются к своему теперь уже бывшему одноклубнику.

Форвард Александр Соболев своё обращение к Алексу Кралу начал с юмора.

«Спасибо, что наконец-то уходишь от нас. Мы не будем скучать, потому что без тебя заиграем лучше», - сказал Соболев.

Отметим, что после шести туров чемпионата России «Спартак» занимает только десятое место в турнирной таблице.