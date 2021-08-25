Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Премьер-лига

Врач «Спартака» назвал вероятные сроки возвращения Селихова

25 Августа 2021 • 21:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.83 3.60 4.40
Через 21 ч. 11 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

Глеб Чернов, доктор московского «Спартака», поделился информацией о вероятных сроках возвращения голкипера Александра Селихова на поле.

Сотрудник медицинского департамента «красно-белых» доволен динамикой выздоровления вратаря: «Саша неделю за неделей восстанавливается, прибавляет. Он выполняет общую нагрузку, за исключением сильных ударов».

Чернов в общении с клубной пресс-службой предположил, что увидеть Селихова в составе москвичей можно будет уже после международной паузы: «Две-три недели осталось до выхода на поле».

Как известно, игрок «Спартака» сломал палец на руке в середине прошлого месяца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  16:30 Уфа ... Крылья Советов 2.65 3.25 2.75
26.08  18:30 Спартак Москва ... Сочи 1.83 3.6 4.4
26.08  20:30 Ахмат ... Арсенал Тула
26.08  20:45 Зенит ... ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
21:07 · Россия. Премьер-лига
Врач «Спартака» назвал вероятные сроки возвращения Селихова
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» готов допустить на трибуны не более пяти тысяч зрителей
20:11 · Россия. Премьер-лига
Стали известны клубы, которые поддерживают идею полной отмены лимита 8
19:15 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о подготовке двух футболистов к матчу против «Сочи»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Матч «Зенита» и ЦСКА смогут посетить не более тысячи болельщиков
16:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Дрейера опроверг слухи о переходе игрока в «Рубин»
16:37 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили о подписании голландского латераля официально
16:24 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал о переговорах по новому контракту со «Спартаком»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола 3
15:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Гайтана рассказал, что игрок готов рассмотреть предложения российских клубов
15:47 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал о причинах неудачного старта «Спартака» в РПЛ 1
15:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис поделился мнением о потенциально новом формате лимита на легионеров в РПЛ
15:11 · Россия. Премьер-лига
Четыре легионера «Рубина» вызваны в расположения национальных сборных
14:52 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Рубин»: прогноз на матч чемпионата России – 27 августа 2021
14:40 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 27 августа 2021
Все новости
Рекомендуем
 