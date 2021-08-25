Врач «Спартака» назвал вероятные сроки возвращения Селихова

Глеб Чернов, доктор московского «Спартака», поделился информацией о вероятных сроках возвращения голкипера Александра Селихова на поле.

Сотрудник медицинского департамента «красно-белых» доволен динамикой выздоровления вратаря: «Саша неделю за неделей восстанавливается, прибавляет. Он выполняет общую нагрузку, за исключением сильных ударов».

Чернов в общении с клубной пресс-службой предположил, что увидеть Селихова в составе москвичей можно будет уже после международной паузы: «Две-три недели осталось до выхода на поле».

Как известно, игрок «Спартака» сломал палец на руке в середине прошлого месяца.