Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на неожиданную победу Японии над Германией (2:1) на ЧМ-2022.

«Думаю, что после поражения Аргентины я ничего нового не скажу. Сдерживающий футбол сейчас побеждает атакующий? Как сказать… Германия атаковала, играла первым номером, а японцы играли на контратаках, это нормально. Они использовали свои шансы, поэтому победили», — сказал Непомнящий.

На 33-й минуте полузащитник Германии Илкай Гюндоган реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. Японцы смогли отыграться на 75-й минуте благодаря точному удару Рицу Доану. Победу сборной Японии на 83-й минуте принёс нападающий Такума Асано.

Таким образом, Япония набрала три очка и возглавила группу E. Испания и Коста-Рика, выступающие в этом квартете, сыграют между собой сегодня, 23 ноября. Начало – в 19:00 мск.