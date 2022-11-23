Кирьяков: Победа сборной Японии над Германией — это сенсация

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной Германии от Японии. Матч первого тура группового этапа чемпионата мира завершился со счетом 1:2.

«Конечно, это сенсация. Тем более по первому тайму никак нельзя было сказать, что в итоге будет такой результат. Но во второй половине встречи мы увидели совершенно другую сборную Германии», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

По мнению специалиста, немцы вышли самоуверенными на второй тайм, они не думали, что японцы могут сыграть так агрессивно. Следующий матч для Германии станет решающим, добавил эксперт.

Во втором туре чемпионата мира сборная Германии сыграет с Испанией, а Япония встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 27 ноября.