Гюндоган высказался о поражении от Японии

Хавбек немецкой национальной команды Илкай Гюндоган высказался о поражении в первом туре ЧМ-2022 от Японии.

«Мы сделали задачу Японии очень простой. Второй гол, в частности, не должен был случиться, мы на чемпионате мира. Нойер несколько раз выручил. У нас были хорошие моменты в атаке, но второй гол мы так и не забили», — приводит слова полузащитника «Манчестер Сити» издание TZ. Футболист отметил, что Германии не удалось выходить через пас, из-за чего пришлось играть длинными передачами.

Напомним, что четырёхкратные чемпионы мира неудачно начали уже второй мундиаль подряд. В Дохе немцы уступили со счётом 1:2, а сам Гюндоган открыл счёт с пенальти в первом тайме.