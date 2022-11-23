Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гюндоган высказался о поражении от Японии

23 Ноября 2022 • 20:22 Комментировать
Германия
1:2
Япония
окончен

Хавбек немецкой национальной команды Илкай Гюндоган высказался о поражении в первом туре ЧМ-2022 от Японии.

«Мы сделали задачу Японии очень простой. Второй гол, в частности, не должен был случиться, мы на чемпионате мира. Нойер несколько раз выручил. У нас были хорошие моменты в атаке, но второй гол мы так и не забили», — приводит слова полузащитника «Манчестер Сити» издание TZ. Футболист отметил, что Германии не удалось выходить через пас, из-за чего пришлось играть длинными передачами.

Напомним, что четырёхкратные чемпионы мира неудачно начали уже второй мундиаль подряд. В Дохе немцы уступили со счётом 1:2, а сам Гюндоган открыл счёт с пенальти в первом тайме.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Чм-2022 Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Марокко Марокко
Хорватия Хорватия
0
0
4.80 3.50 1.86
Видео
Окончен
Германия Германия
Япония Япония
1
2
1.36 5.40 9.20
Видео
81 мин
Испания Испания
Коста-Рика Коста-Рика
5
0
1.32 5.40 11.00
Видео
23.11.22 в 22:00
Бельгия Бельгия
Канада Канада
1.32 5.60 10.00
Видео
24.11.22 в 13:00
Швейцария Швейцария
Камерун Камерун
1.89 3.45 4.70
Видео
24.11.22 в 16:00
Уругвай Уругвай
Южная Корея Южная Корея
1.81 3.65 4.90
Видео
24.11.22 в 19:00
Португалия Португалия
Гана Гана
1.57 4.10 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Ноября
20:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин: «Пахнет немецким провалом на чемпионате мира – 2022»
20:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гюндоган высказался о поражении от Японии
20:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тите: На чемпионате мира не бывает лёгких матчей
20:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тите: Я переживаю не так сильно, как перед ЧМ-2018 в России
19:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гави стал самым молодым игроком сборной Испании на ЧМ или Евро
19:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мюллер прокомментировал поражение от сборной Японии
19:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бывший форвард сборной Бельгии: «У нас лучший вратарь в мире и лучший полузащитник»
19:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик: «Нам предстоит борьба за шесть очков»
19:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кирьяков: Победа сборной Японии над Германией — это сенсация
19:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ольмо забил сотый гол Испании на чемпионатах мира
19:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нойер прокомментировал поражение от Японии
19:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин: «Не думаю, что немцы после поражения от японцев не выйдут из группы» эксклюзив
19:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис оценил перспективы Хорватии на ЧМ-2022
18:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Непомнящий заявил, что не удивлён победе сборной Японии над Германией
18:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой прокомментировал поражение Германии от Японии 1
Все новости
Рекомендуем