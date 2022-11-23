Мостовой прокомментировал поражение Германии от Японии

Знаменитый в прошлом российский футболист Александр Мостовой прокомментировал сенсационный успех Японии в матче против Германии.

«Япония прочитала тактику немцев и забрала победу заслуженно. В каждом моменте они играли как единый механизм. Очень доволен матчем. Я бы не сказал, что немцы играли из рук вон плохо, они играли на своем уровне», — заявил бывший футболист испанской «Сельты», чьи слова приводит издание Sport24.

По его мнению, подопечным Ханса-Дитера Флика помешала недооценка соперника, в то время как Япония взяла благодаря слаженности, самоотдаче и стойкости.

Напомним, что Германия начала второй подряд чемпионат мира с поражения, уступив в Дохе со счётом 1:2.