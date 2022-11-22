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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Японские фанаты поразили катарцев тем, что убирают за собой на стадионах

22 Ноября 2022 • 16:54 Комментировать (8)
Германия
...
Япония
1 1.45 X 4.60 2 7.10
Через 21 ч. 58 мин.

Сборная Японии готовится к своему первому матчу катарского чемпионата, японцы попали в группу к немцам, испанцам и Коста-Рике, и свой первый матч сыграют в среду, 23 ноября. Пока же японские фанаты футбола наслаждаются турниром и на других матчах, успев оставить о себе очень хорошее впечатление у катарцев.

Дело в том, что присутствовавшие на матче открытия турнира японцы после игры, в которой Катар проиграл Эквадору со счетом 0:2, после игры аккуратно убрали за собой в местах, где находились во время матча.

Несмотря на то, что это не входило в их обязанности, и, вообще, подобным себя никто обычно не утруждает - но у японцев своя культура, которой в данном случае можно лишь поаплодировать. ​

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Японии
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ГЕРМАНИЯ ЯПОНИЯ
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Комментарии (8)
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poist
22 Ноября 2022 в 17:25
Пpогнозы на футбол b e t - g p . r u
ARTUR
22 Ноября 2022 в 17:08
Удивительный народ , я их уважаю , хоть и агресивный ужасно , они так себя ведут везде , всегда поражаюсь туристам которых встречаю очень часто в Вильнюсе , тихие , культурные , очень внимательные . До того как приехать в страну изучают ее традиции и особенности . Приятно с ними иметь дело . т Более дисциплинированных людей я не видел , не путайте с зашуганными , они именно дисциплинированы , какая то внутреньнея дисциплина . И чистоплотность . Уважуха.
NOBODY
22 Ноября 2022 в 17:12
Артур - и всегда фотографируются ? )))
ARTUR
22 Ноября 2022 в 17:19
)))) ну это не отличетельная их черта )))
NOBODY
22 Ноября 2022 в 17:05
хм...убирали что? )))
ARTUR
22 Ноября 2022 в 17:09
да все )) на чемпиона те в Росси не видел что ли ))??? даже в новостях показывали ))
NOBODY
22 Ноября 2022 в 17:11
не, не помню))
ингерман
22 Ноября 2022 в 17:04
ай 1\8 суши разразелась гамэричецким хохатам.. кучер давезец.. А-ха-ха-ха! )))
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