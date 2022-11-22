Японские фанаты поразили катарцев тем, что убирают за собой на стадионах

Сборная Японии готовится к своему первому матчу катарского чемпионата, японцы попали в группу к немцам, испанцам и Коста-Рике, и свой первый матч сыграют в среду, 23 ноября. Пока же японские фанаты футбола наслаждаются турниром и на других матчах, успев оставить о себе очень хорошее впечатление у катарцев.

Дело в том, что присутствовавшие на матче открытия турнира японцы после игры, в которой Катар проиграл Эквадору со счетом 0:2, после игры аккуратно убрали за собой в местах, где находились во время матча.

Несмотря на то, что это не входило в их обязанности, и, вообще, подобным себя никто обычно не утруждает - но у японцев своя культура, которой в данном случае можно лишь поаплодировать. ​