​Самолёт со сборной Германии не приняли в аэропорту Катара из-за ЛГБТ-символики – это может быть неправдой

В социальных сетях распространилась информация, согласно которой самолёт со сборной Германии на борту не смог совершить посадку в Катаре из-за ЛГБТ-символики. По слухам, воздушное судно не было принято, поэтому оно направилось в Оман. Там немецкая сборная якобы пересела на другой самолёт и снова направилась в Катар.

Впрочем, местные СМИ опровергают эту информацию. Она и правда выглядит странно, ведь у диспетчеров аэропорта в Катаре вряд ли есть информация о дизайне самолёта, поскольку эти данные не влияют на посадку.

Сборная Германии свой первый матч на чемпионате мира проведёт 23 ноября – против Японии.