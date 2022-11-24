Радченко: «Японцы стали намного сильнее в физическом плане»

Бывший нападающий «Джубило Ивата» Дмитрий Радченко поделился своими эмоциями от выступления сборной Японии в первом матче на турнире против Германии (2:1).

Специалист отметил, что у него вызывал определённый интерес первый матч японского коллектива на чемпионате мира в Катаре. Если сравнивать нынешнее время и конец девяностых – начало нулевых, когда Радченко выступал за команду из города Ивата, изменений практически не произошло, признался эксперт.

«Просто японцы стали намного сильнее в физическом плане. Это было заметно по игре с Германией», - приводит слова Радченко «РБ Спорт».