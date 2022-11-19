Руни: «Думаю, Хаверц проведёт хороший чемпионат мира»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил мнение, что нападающий «Челси» Кай Хаверц сможет хорошо себя проявить на чемпионате мира в составе сборной Германии. Напомним, на счету немца всего три гола в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Думаю, Кай Хаверц проведёт хороший чемпионат мира. Решающую роль сыграет то, насколько сильно Германия будет контролировать матчи. В любом случае, я думаю, что темпы матчей будут не настолько высокими, как в Премьер-лиге», – заявил Руни в интервью The Times.

Напомним, Хаверц на Евро-2020 отметился двумя голами на групповом этапе. На том турнире Германия вылетела от Англии на стадии ⅛ финала.