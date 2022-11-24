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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Радченко: «Японцы были более мотивированы почему-то»

24 Ноября 2022 • 22:44 Комментировать
Германия
1:2
Япония
окончен

Бывший нападающий «Джубило Ивата» Дмитрий Радченко отметил моральное состояние игроков сборной Японии во время матча ЧМ-2022 с Германией (2:1).

«Японцы были более мотивированы почему-то. Превзошли соперника в эмоциях, в настрое», - цитирует Радченко «РБ Спорт».

Специалист считает, что японские футболисты не обращали никакого внимания на предыдущие достижения сборной Германии и, соответственно, на её авторитет, что помогло им почувствовать уверенность в своих силах.

Ранее эксперт также отмечал физическую готовность сборной Японии.

Благодаря победе Япония смогла расположиться на втором месте в своей группе ЧМ-2022 в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Радченко Сборная Японии Чм-2022
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