Радченко: «Японцы были более мотивированы почему-то»

Бывший нападающий «Джубило Ивата» Дмитрий Радченко отметил моральное состояние игроков сборной Японии во время матча ЧМ-2022 с Германией (2:1).

«Японцы были более мотивированы почему-то. Превзошли соперника в эмоциях, в настрое», - цитирует Радченко «РБ Спорт».

Специалист считает, что японские футболисты не обращали никакого внимания на предыдущие достижения сборной Германии и, соответственно, на её авторитет, что помогло им почувствовать уверенность в своих силах.

Ранее эксперт также отмечал физическую готовность сборной Японии.

Благодаря победе Япония смогла расположиться на втором месте в своей группе ЧМ-2022 в Катаре.