Мукоко: «Быть на ЧМ в 17 лет – это что-то невероятное»

17-летний нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юссуфа Мукоко поделился своими эмоциями от предстоящего чемпионата мира.

«Здесь можно набраться опыта. Я здесь также и для того, чтобы учиться. Приятно получать советы. Здесь 26 лучших игроков Германии, я могу многому научиться. Быть на чемпионате мира в 17 лет – это что-то невероятное. Меня очень хорошо приняли, мы с нетерпением ждём начала», - сказал Мукоко во время пресс-конференции.

Во время группового этапа турнира в Катаре сборной Германии предстоит сыграть с национальными командами Японии, Испании и Коста-Рики.