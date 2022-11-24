Сборная Германии впервые с 1978 года уступила в матче ЧМ, ведя в счёте к перерыву

Для немецкой сборной катарский чемпионат мира начался с неудачи, команда проиграла в своем стартовом матче японцам со счетом 1:2 - наверняка многим это напомнило легендарное поражение от Южной Кореи на прошлом Мундиале.

При этом немцы вели в счете к перерыву - победа японцев получилась волевой, как и успех Саудовской Аравии против Аргентины. Как выяснилось, немцы не проигрывали в матче чемпионата мира, в котором вели в счете к перерыву, с далекого 1978 года.

Тогда в не менее легендарном матче, который в Австрии вспоминают до сих пор, немцы уступили австрийцам со счетом 2:3 и покинули Мундиаль, сложив чемпионские полномочия.