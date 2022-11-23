Германия впервые в истории проиграла два подряд стартовых матча на чемпионате мира

Сборная Германии сенсационно уступила Японии в первом матче ЧМ-2022, что стало вторым подряд неудачным стартом в рамках мундиалей.

Отметим, что немцы впервые в истории начали два главных турнира четырёхлетия с поражений. В России подопечные Йоахима Лёва уступили Мексике с минимальным счётом. Напомним, что предыдущий чемпионат мира Германия в статусе действующего на тот момент обладателя титула закончила на групповой стадии.

Следующим соперником команды Ханса-Дитера Флика станет Испания, встреча с которой пройдёт в воскресенье, 27 ноября.