Нойер: У сборной Японии есть сильные игроки, которые могут создать проблемы Германии

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер высказался в преддверии матча против сборной Японии.

«Важно продемонстрировать хорошую позиционную игру, а также надежно сыграть в защите. Сопернику будет тяжело с нами, если мы будем быстро развивать свои атаки», — цитирует Нойера Bayern & Germany.

При этом голкипер отметил, что у Японии есть сильные футболисты, которые могут доставить проблемы.

Сборная Германии встретится с Японией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022, игра пройдет 23 ноября, начало запланировано на 16:00 по мск. Далее соперниками Германии станут Испания и Коста-Рика.