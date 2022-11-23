Флик: «Нам предстоит борьба за шесть очков»

Наставник немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик высказался о поражении Японии в первом матче катарского чемпионата мира.

«Сейчас нам нужно смотреть вперёд, и это то, что мы будем делать. Нам предстоит борьба за шесть очков. Мы хотим взять их и это то, над чем мы собираемся работать», — приводит слова специалиста Bayern & Germany.

По его мнению, замены не нарушили игровой ритм, поскольку они были направлены на освежение немецкой сборной. Причиной успеха азиатов Флик считает лучшую эффективность моментов, отметив, что его подопечные больше не должны повторять допущенные индивидуальные ошибки.

Напомним, что сборная Германии сенсационно проиграла 1:2, пропустив оба мяча в концовке встречи.