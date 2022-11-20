Нойер назвал главных фаворитов чемпионата мира

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер назвал главных фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

По мнению 36-летнего голкипера, главными претендентами на победу в турнире являются команды Бразилии и Аргентины, так как эти сборные сейчас находятся в превосходной форме.

«Аргентина и Бразилия сейчас находятся в отличной форме, поэтому для меня они являются одними из основных претендентов на титул», — цитирует Нойера Bayern & Germany.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Франции, а немцы выигрывали мундиаль в 2014 году. На групповом этапе Германии будут противостоять коллективы из Японии, Испании и Коста-Рики. Сам турнир продлится с 20 ноября по 18 декабря.