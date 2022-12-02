Силкин: «Немцы проиграли первую игру и сами себя поставили в такое положение»

Бывший защитник щёлковского «Спартака» Сергей Силкин прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Немцы проиграли первую игру и сами себя поставили в такое положение. Чемпионат мира проходит раз в четыре года — надо выходить и считаться со всеми соперниками», - цитирует Силкина «Чемпионат».

Специалист отметил, что сборные Германии и Аргентины после первого тура оказались в одинаковой ситуации, но южноамериканцы смогли взять себя в руки и преодолеть барьер группового этапа, а европейцы – нет.

Эксперт считает, что если бы была возможность переигровки – немцы бы выиграли матч с Японией в девяти случаях из десяти.