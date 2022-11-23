Флик: «Являюсь большим фанатом японского футбола»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил уровень соперников «бундестим» по первому туру группового этапа чемпионата мира. Напомним, немцы сегодня начнут выступления на турнире матчем против Японии, который состоится в 16:00 по московскому времени.

«Я являюсь большим фанатом японского футбола. Камада проводит просто невероятный сезон, а Эндо – один из лучших полузащитников в Бундеслиге. Для нас это будет большая проверка, но мы хорошо подготовились», – сказал Флик на пресс-конференции.

На прошлом чемпионате мира Германия не смогла выйти из группы с Южной Кореей, Мексикой и Швецией, хотя «бундестим» начинали турнир в статусе действующих победителей.