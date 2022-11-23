Болельщики сборной Японии убрали мусор со стадиона после победы над Германией

Болельщики национальной команды Японии после победы над сборной Германии (2:1) убрали мусор с трибун стадиона «Халифа Интернейшнл».

Традиция оставлять стадионы чистыми после себя японские любители футбола демонстрировали ещё во время предыдущего чемпионата мира, который проходил в России. Причём результаты выступлений их сборной не играют в этом особой роли, ведь даже после поражения от Бельгии в матче 1/8 финала (2:3) японцы всё равно убрали за собой мусор по окончании игры.

Сегодня же японская сборная смогла порадовать своих болельщиков и, как минимум временно, обошла Германию и Коста-Рику в своей группе ЧМ.