Мукоко попал в расширенный список сборной Германии на ЧМ-2022

Молодой талант дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко получил шанс поехать в составе немецкой сборной на катарский чемпионат мира.

По информации Sport1, нападающий «шмелей» попал в расширенный список из 55 игроков, выбранных Ханс-Дитером Фликом для подготовки к мундиалю. Что интересно, Мукоко ни разу не примерял футболку основной национальной команды, выступая лишь за молодёжную сборную.

Напомним, что ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября, а финальная заявка четырёхкратных чемпионов мира будет опубликована за девять дней до начала. В группе Е немцы сыграют с Японией, Испанией и Коста-Рикой соответственно.

