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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мукоко попал в расширенный список сборной Германии на ЧМ-2022

25 Октября 2022 • 10:36 Комментировать
Германия
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Япония
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23.11 16:00

Молодой талант дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко получил шанс поехать в составе немецкой сборной на катарский чемпионат мира.

По информации Sport1, нападающий «шмелей» попал в расширенный список из 55 игроков, выбранных Ханс-Дитером Фликом для подготовки к мундиалю. Что интересно, Мукоко ни разу не примерял футболку основной национальной команды, выступая лишь за молодёжную сборную.

Напомним, что ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября, а финальная заявка четырёхкратных чемпионов мира будет опубликована за девять дней до начала. В группе Е немцы сыграют с Японией, Испанией и Коста-Рикой соответственно.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Чм-2022 Юссуфа Мукоко
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