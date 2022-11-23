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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фаворит ЧМ снова унижен: Япония за восемь минут перевернула ход матча с Германией

23 Ноября 2022 • 18:00 Комментировать (27)
Германия
1:2
Япония
окончен

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Германия и Япония.

Протокол игры  
Германия1:2Япония
(1:0) Гюндоган Илкай33'  
  75'Доан Рицу (1:1)
  83'Асано Такума (1:2)
Нойер МануэльЗюле НикласРюдигер АнтониоШлоттербек НикоРаум ДавидКиммих ЙозуаГюндоган Илкай 67' (Горецка Леон ( 67') Гнабри Серж 90' (Мукоко Юссуфа ( 90') Мюллер Томас 67' (Хофманн Йонас ( 67') Мусиала Джамал 79' (Фюллькруг Никлас ( 79') Хаверц Кай 79' (Гётце Марио ( 79')
Запасные: Брандт ЮлианКерер ТилоГинтер МаттиасКлостерманн ЛукасБелла-Кочап АрмельГюнтер КристианТер Штеген Марк-АндреАдейеми КаримТрапп КевинСане Лерой
Гонда СюитиСакаи Хироки 74' (Минамино Такуми ( 74') Итакура КоЁсида МаяНагатомо Юто 57' (Асано Такума ( 57') Ито ДзюняЭндо ВатаруТанака Ао 71' (Доан Рицу ( 71') Кубо Такефуса 46' (Томиясу Такэхиро ( 46') Камада ДаитиМаэда Дайдзэн 57' (Митома Каору ( 57')
Запасные: Ямане МикиКавасима ЭйдзиШмидт ДэниелУэда АясэСома ЮкиГаку СибасакиМатино СютоТанигути СёгоИто ХирокиМорита Хидемаса
23 ноября. Стадион "Халифа Интернейшнл".

 

Вчерашний день принёс много сенсаций: Аргентина проиграла Саудовской Аравии, крепкая Дания не смогла переиграть Тунис. Эти результаты ещё раз показывали, что сборной Германии, заметно потерявшей мощи в последнее время, точно не стоит расслабляться перед игрой против менее звёздной, но зато великолепно организованной Японии. У которой есть ещё одно скрытое оружие – очень много японцев играет как раз в Бундеслиге.

Итакура, Йосида, Ито, Танака и Камада появились в старте из представителей немецкого футбола, а Флик выпустил нападение «Баварии» (Мюллер, Мусиала, Гнабри) и добавил Кая Хаверца. Немцы начали с тотального контроля и пропущенного гола. Ито воспользовался свободным пространством на правом краю, пробежался, прострелил, а Маэда с пяти метров внёс мяч в ворота. Но сделал он это их офсайда, поэтому гол не засчитали.

Немцы будто не заметили укола, продолжили давить и наконец стали создавать моменты. Рюдигер на стандарте выпрыгнул выше всех и пальнул в угол, но немного в створ не попал. Гюндоган оказался на подборе после не самого удачного выноса Гонды, однако его удар уже заблокировал Йосида. Гол в первом тайме всё-таки случился. Киммих забросил на Раума, которого в своей штрафной площади сбил голкипер.

Илкай Гюндган пенальти реализовал ударом по центру ворот, в то время как голкипер Японии улетел в угол – 1:0. Был у немцев ещё и гол в раздевалку, но Кай Хаверц из явного офсайда замкнул прострел Сержа Гнабри. По традиции ЧМ-2022 много (6 минут) переиграли команды в первом тайме и отправились отдыхать. Вторая половина встречи стартовала бодро: Мюллер сразу же обострил передачей на Гнабри, Серж приложился метров с 13, но мяч только чиркнул о перекладину и покинул пределы поля.

Затем за японцев сыграла уже штанга. Мусиала нашёл в центре штрафной площади Гюндогана, Илкай на точность пробил, опять же потревожив каркас ворот. Вступил в дело и Гонда, за один эпизод, совершивший четыре (!) сейва. Голкипер японцев справился с опаснейшим ударом Хофманна и тремя добиваниями Гнабри. И за такую расточительность немцы были наказаны, уж слишком много они должны были забивать.

А забили в итоге свежие японцы. Вышедший на замену Минамино ворвался в штрафную и прострелил, Нойер отбил мяч на «новенького» Доана, а Рицу в касание отправил его по назначению – 1:1. А в концовке матча случился совсем шок. Итакура забросил мяч на чужую половину поля на ход Асано. Такума набрал скорость, влетел в штрафную и с острого угла метров с шести пробил под перекладину – 1:2. Вот и расплата за нереализованные моменты.

Снова фаворит забивает первый, снова проигрывает. После Аргентины звучную оплеуху получила Германия, которой теперь предстоит очень постараться, чтобы выйти из группы с Испанией.

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Комментарии (27)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
23 Ноября 2022 в 18:26
развитие шутки про деньги Катара будет? )))
Promt Roman
23 Ноября 2022 в 18:18
Лихо анимэшники фрицам насовали.
ARTUR
23 Ноября 2022 в 18:14
Писать о матче не стоит ,те кто смотрел получили много эмоций ,кто не смотрел очень много потеряли ,для меня это пока что самый эмоциональный матч ,как же они бились эти парни ,ну точно самураи , как играл их вратарь !!! А ведь все просто , фюреры всю дорогу обсуждали на голову или головку одеть повязку лгбт , а самураи в этот момент тренировались . Тренеру Аргентины стоило бы своих додиков привести на этот матч и показать с каким настроением и желанием должны выходить на поле игроки НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ . Не нужно в золотых бутсах вышагивать по полю ,нужно рвать . Японии браво!!! Тьфу на немцев...так упали в моих глазах..сейчас прибегут додики ,у которых широкие взгляды))
Bartimeus
23 Ноября 2022 в 18:17
фюреры всю дорогу обсуждали на голову или головку одеть повязку лгбт
)))
ARTUR
23 Ноября 2022 в 18:19
)))
Element-22
23 Ноября 2022 в 18:23
ну в итоге самих на головку и надели) прям радостно на душе. совсем с ума посходили с толерастией своей. англичанам ещё повезло, что у Ирана свои проблемы на родине, так бы тоже за повязки 3 очка отдали))
ARTUR
23 Ноября 2022 в 18:26
Я смотрю сеегодня матчи в футбольном кафе , так тут все за японцев топили ,а уж насмеялись в конце матча ))
gresnik
23 Ноября 2022 в 18:13
немцы давно уже не немцы...еще с чемпионата у нас дома где они были опозорены..униженны.
KLINSMANN
23 Ноября 2022 в 18:17
неужели опять из группы не выйдут?
ЮвиК
23 Ноября 2022 в 18:12
Рецепт поражения, имей кучу моментов но забей лишь с пенальти и ты побежден).
KLINSMANN
23 Ноября 2022 в 18:10
Болел за Германию с времён Клинсманна но.. уже немцы не те... чудаки-юмористы... играть в футбол надо а не хернёй заниматься!
NOBODY
23 Ноября 2022 в 18:13
и играл...))))))))))))))))))
ЮвиК
23 Ноября 2022 в 18:10
Вчерашняя сказка продолжается).
Santaclayss
23 Ноября 2022 в 18:09
Ротазакрывателижопаоткрыватели получили от кармы. Нечего долбиться(в переносном и прямом) там где это не любят.
Bartimeus
23 Ноября 2022 в 18:09
После четырех спасений за минуту японцы воспряли. Унижения продолжаются, но тут не так позорно, как с аргентинцами вышло.
One Live
23 Ноября 2022 в 18:08
А чемпионат все веселее и веселее)
NOBODY
23 Ноября 2022 в 18:09
так))) кто будет чемпионом ? ну если брать первую половину групп? ну так, шуточный прогноз...
One Live
23 Ноября 2022 в 18:11
Пока два фаворита Япония и СА) Но я бы поставил на Мексику)
Но надо дождаться, когда сыграют все группы)
NOBODY
23 Ноября 2022 в 18:12
да это понятно - еще миллион раз все поменяется, я просто так)) типа шуточный прогноз )) по итогам проведенных игр....
One Live
23 Ноября 2022 в 18:19
Мексика))
Element-22
23 Ноября 2022 в 18:05
вот кто-то, а уж немцы, я думал, чужих ошибок аргентинских коллег не допустят и не будут в первом тайме вальяжно и пафосно перекатывать мяч от Нойера к Рюдигеру. поделом. японцам - респект! настоящие самураи. никаких затяжек, никаких симуляций, никакой грубости, никаких нападок на судью. ещё и стадик приберут за собой))
NOBODY
23 Ноября 2022 в 18:07
ну тут даже после 2-1 было интереснее, чем у аргентинцев.....и моменты были - но японцы молодцы, продержались!!!
Ermak
23 Ноября 2022 в 18:10
А еще в этой группе Испанцы и теперь Немцам надо обязательно побеждать красную фурию, короче шансы на выход резко упали)
Ermak
23 Ноября 2022 в 18:05
Топите и дальше за лгбт, и болельщики на родине вас п-ми называть будут))
One Live
23 Ноября 2022 в 18:09
за что боролись...
NOBODY
23 Ноября 2022 в 18:13
не, удивительно, рты они закрыли, а ворота не смогли...)))))))))))
NOBODY
23 Ноября 2022 в 18:02
как интересно )))) японцы молодцы - тупили весь матч , а в конце как дали!!!!
надо отдать должное немцам - моментов было много и голевых в том числе! Но, старое футбольное правило - не забиваешь ты......понятно вообщем )))
ну и конечно, сб Германии - не Бавария Флика, которой я так восхищался.....
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