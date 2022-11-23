Фаворит ЧМ снова унижен: Япония за восемь минут перевернула ход матча с Германией

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Германия и Япония.

Вчерашний день принёс много сенсаций: Аргентина проиграла Саудовской Аравии, крепкая Дания не смогла переиграть Тунис. Эти результаты ещё раз показывали, что сборной Германии, заметно потерявшей мощи в последнее время, точно не стоит расслабляться перед игрой против менее звёздной, но зато великолепно организованной Японии. У которой есть ещё одно скрытое оружие – очень много японцев играет как раз в Бундеслиге.

Итакура, Йосида, Ито, Танака и Камада появились в старте из представителей немецкого футбола, а Флик выпустил нападение «Баварии» (Мюллер, Мусиала, Гнабри) и добавил Кая Хаверца. Немцы начали с тотального контроля и пропущенного гола. Ито воспользовался свободным пространством на правом краю, пробежался, прострелил, а Маэда с пяти метров внёс мяч в ворота. Но сделал он это их офсайда, поэтому гол не засчитали.

Немцы будто не заметили укола, продолжили давить и наконец стали создавать моменты. Рюдигер на стандарте выпрыгнул выше всех и пальнул в угол, но немного в створ не попал. Гюндоган оказался на подборе после не самого удачного выноса Гонды, однако его удар уже заблокировал Йосида. Гол в первом тайме всё-таки случился. Киммих забросил на Раума, которого в своей штрафной площади сбил голкипер.

Илкай Гюндган пенальти реализовал ударом по центру ворот, в то время как голкипер Японии улетел в угол – 1:0. Был у немцев ещё и гол в раздевалку, но Кай Хаверц из явного офсайда замкнул прострел Сержа Гнабри. По традиции ЧМ-2022 много (6 минут) переиграли команды в первом тайме и отправились отдыхать. Вторая половина встречи стартовала бодро: Мюллер сразу же обострил передачей на Гнабри, Серж приложился метров с 13, но мяч только чиркнул о перекладину и покинул пределы поля.

Затем за японцев сыграла уже штанга. Мусиала нашёл в центре штрафной площади Гюндогана, Илкай на точность пробил, опять же потревожив каркас ворот. Вступил в дело и Гонда, за один эпизод, совершивший четыре (!) сейва. Голкипер японцев справился с опаснейшим ударом Хофманна и тремя добиваниями Гнабри. И за такую расточительность немцы были наказаны, уж слишком много они должны были забивать.

А забили в итоге свежие японцы. Вышедший на замену Минамино ворвался в штрафную и прострелил, Нойер отбил мяч на «новенького» Доана, а Рицу в касание отправил его по назначению – 1:1. А в концовке матча случился совсем шок. Итакура забросил мяч на чужую половину поля на ход Асано. Такума набрал скорость, влетел в штрафную и с острого угла метров с шести пробил под перекладину – 1:2. Вот и расплата за нереализованные моменты.

Снова фаворит забивает первый, снова проигрывает. После Аргентины звучную оплеуху получила Германия, которой теперь предстоит очень постараться, чтобы выйти из группы с Испанией.