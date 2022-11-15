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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик рассказал, когда Рюдигер вернётся к тренировкам

15 Ноября 2022 • 20:23 Комментировать
Германия
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Япония
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23.11 16:00

Центральный защитник сборной Германии и мадридского «Реала» Антонио Рюдигер пока не может тренироваться в общей группе.

29-летний футболист пропустил последние матчи «Реала» из-за травмы, но попал в финальную заявку своей национальной команды на чемпионат мира. По данным журналиста Керри Хау, Рюдигер по-прежнему не залечил своё повреждение, поэтому во вторник тренировался по индивидуальной программе. Как информирует наставник Ханс-Дитера Флик, возвращение центрбека в строй запланировано на субботу.

Сборная Германии начнёт выступление на чемпионате мира с матча против Японии. Встреча состоится 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Чемпионат Мира Ханс-Дитер Флик Антонио Рюдигер
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