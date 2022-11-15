Флик рассказал, когда Рюдигер вернётся к тренировкам

Центральный защитник сборной Германии и мадридского «Реала» Антонио Рюдигер пока не может тренироваться в общей группе.

29-летний футболист пропустил последние матчи «Реала» из-за травмы, но попал в финальную заявку своей национальной команды на чемпионат мира. По данным журналиста Керри Хау, Рюдигер по-прежнему не залечил своё повреждение, поэтому во вторник тренировался по индивидуальной программе. Как информирует наставник Ханс-Дитера Флик, возвращение центрбека в строй запланировано на субботу.

Сборная Германии начнёт выступление на чемпионате мира с матча против Японии. Встреча состоится 23 ноября.