​Футболисты сборной Германии прикрыли рты руками во время фото перед матчем

В среду чемпионат мира начался для сборной Германии. Команда Ханса-Дитера Флика в первом туре группового этапа играет против Японии. Футболисты Бундестим во время командного фото прикрыли рты руками. Судя по всему, таким образом игроки выразили своё несогласие с ФИФА – организация запретила капитанам выходить на матчи с повязкой в радужных цветах в поддержку ЛГБТ. Немецкие футболисты явно дали понять, что им буквально закрывают рты, не позволяя выражать свою позицию.

Следить за развитием событий в матче чемпионата мира Германия – Япония можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.