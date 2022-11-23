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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Футболисты сборной Германии прикрыли рты руками во время фото перед матчем

23 Ноября 2022 • 16:21 Комментировать (11)
Германия
1:2
Япония
окончен

В среду чемпионат мира начался для сборной Германии. Команда Ханса-Дитера Флика в первом туре группового этапа играет против Японии. Футболисты Бундестим во время командного фото прикрыли рты руками. Судя по всему, таким образом игроки выразили своё несогласие с ФИФА – организация запретила капитанам выходить на матчи с повязкой в радужных цветах в поддержку ЛГБТ. Немецкие футболисты явно дали понять, что им буквально закрывают рты, не позволяя выражать свою позицию.

Следить за развитием событий в матче чемпионата мира Германия – Япония можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
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Ermak
23 Ноября 2022 в 17:12
Дырявые
Прям щас
23 Ноября 2022 в 17:03
позиция "на бутылке" в Камасутру не вошла, но тем не менее устойчиво популярна в стране победивших скреп гг
NOBODY
23 Ноября 2022 в 17:00
позицию, которую приняли игроки сб Германии перед матчем с Японией, решено занести в Камасутру.....
zurukukkkk
23 Ноября 2022 в 16:56
ой,не тем они рот заткнули!:)
Alex1972
23 Ноября 2022 в 16:47
Это чтобы перегара судья не учуял.. А-ха-ха-ха..🍺🍷🥃..
Juventissimo
23 Ноября 2022 в 16:41
Сдвинулись бундесы в радужную сторону. Хорошо, хоть не задницы прикрывали во время фотосессии.
NOBODY
23 Ноября 2022 в 16:55
да заколебали они....пусть трахаются хоть с хомячками - дело каждого, зачем трубить об этом на весь свет??? и еще завлекать в свои сети других.....
HG2017
23 Ноября 2022 в 17:41
А затем, что иначе окажется, что нормальные - не они.
NOBODY
23 Ноября 2022 в 16:36
даже болеть за них не хочется после этого.....
Прям щас
23 Ноября 2022 в 17:02
болей за черенок в своем заду
NOBODY
23 Ноября 2022 в 16:35
как эта "позиция" вообще связана с футболом?
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