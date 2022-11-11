Япония: как выжить на чемпионате мира, когда рядом Германия и Испания

Сборная Япония начнёт своё участие на чемпионате мира 2022 в Катаре 23 ноября. Выйти из группы, в которой есть Германия и Испания, практически нереально, но если ли позитивные нотки? Расскажем далее.

История выступлений сборной Японии на чемпионатах мира

Сборная Японии дебютировала на чемпионатах мира в 1998 году и с тех пор турниров не пропускает. Пока что «самураи» чередуют мундиали, то выходя из группы, то вылетая. В 1998-м, 2006-м и 2014-м японцы в плей-офф пробиться не смогли, а в 2002-м, 2010-м и 2018-м выходили в следующий раунд, но вылетали в 1/8 финала. По этой логике в Катаре «самураям» ничего не светит.

Кто попал в группу со сборной Японии на чемпионате мира

У японцев группа, где на первый взгляд кажется, что шансы на выход есть. Очевидные фавориты – Германия и Испания. Однако азиаты могут рассчитывать, что европейские команды не смогут преодолеть свои сложности. Правда, в квартет попала ещё и Коста-Рика, которая умеет на мундиалях творить сенсации.

Как выступит и какое место займёт сборная Японии на чемпионате мира

Даже выход из группы для сборной Японии будет прекрасным результатом, добиться которого будет крайне сложно. Если же азиаты преодолеют первую стадию, то дальше будет не проще, так что, кажется, 1/8 финала – это предел мечтаний.

Состав сборной Японии

Вратари: Сюити Гонда («Симидзу С‑Пульс»), Дэниел Шмидт («Сент‑Труйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбург»).

Защитники: Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Редс»), Мая Йосида («Шальке-04»), Такэхиро Томиясу («Арсенал» Лондон), Сого Танигути («Кавасаки Фронтале»), Коу Итакура («Боруссия» Мёнхенгладбах), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»), Хироки Ито («Штуттгарт»).

Полузащитники: Ватару Эндо («Штуттгарт»), Хидемаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон энд Хоув Альбион»), Даити Камада («Айнтрахт»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясэ Уэда («Серкле Брюгге»), Юки Сома («Нагоя Грампус»), Дзюня Ито («Реймс»), Рицу Доан («Фрайбург»), Такуми Минамино («Монако»).

Главные потери сборной Японии перед чемпионатом мира

В октябре травму получил вратарь Даниэль Шмидт, что, конечно, не входило в планы штаба. Хотя уроженец США и не являлся основным вратарём, на него тренерский штаб рассчитывал.

Расписание матчей сборной Японии

23 ноября в 16:00 – Германия – Япония;

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27 ноября в 13:00 – Япония – Коста-Рика;

1 декабря в 22:00 – Япония – Испания.

Какие шансы сборной Японии победить на чемпионате мира – прогноз

У японцев подросло неплохое поколение, лидеры команды играют в европейских чемпионатах, но этого слишком мало, чтобы говорить о каких-то надеждах на победу на чемпионате мира.

Капитан сборной Японии

Капитаном сборной Японии будет опытный защитник Мая Ёсида. Для 34-летнего футболиста это будет уже третий чемпионат мира подряд. Мог бы быть четвёртым, но в 2010-м из-за травмы он остался вне заявки «самураев». В составе сборной он побеждал на Кубке Азии ещё в 2011 году. На клубном уровне он известен по выступлениям за «Саутгемптон», «Сампдорию», а этим летом перебрался в «Шальке».

Главный тренер сборной Японии

Возглавляет сборную местный специалист Хадзимэ Мориясу. Будучи игроком, он выиграл в 1992 году Кубок Азии, но в 1996-м провёл последний матч за национальную команду и не ездил на чемпионаты мира. Став тренером, Мориясу возглавлял «Санфрече Хиросиму» и трижды с ней выигрывал чемпионат страны – в 2012-м, 2013-м и 2015-м. В тех же годах он выиграл приз лучшему тренеру Джей-лиги.

В 2017-м Мориясу возглавил олимпийскую сборную Японии, а в 2018-м и основную. Пока что ему немного не хватает до трофея. В 2018-м с олимпийской командой он проиграл в финале Азиатских игр, а в 2019-м уступил в решающем матче Кубка Азии.

Где смотреть матчи сборной Японии на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на портале LiveResult.Ru.