Хуммельс высказался о пропуске ЧМ-2022

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о пропуске катарского чемпионата мира.

«Это, без всяких обид, стало одним из главных разочарований в карьере. Я скрещу пальцы за команду на ЧМ-2022 и буду использовать это время, чтобы усердно работать, как я всегда делал», — цитирует чемпиона мира – 2014 Bayern & Germany.

В текущей кампании на счету одного из лидеров «шмелей» 18 поединков в рамках всех состязаний. Напомним, что накануне Ханси Флик назвал 26 футболистов, которые отправятся в Катар. Соперниками Германии по группе станут Испания, Япония и Коста-Рика.

