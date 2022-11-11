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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хуммельс высказался о пропуске ЧМ-2022

11 Ноября 2022 • 11:12 Комментировать
Германия
...
Япония
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23.11 16:00

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о пропуске катарского чемпионата мира.

«Это, без всяких обид, стало одним из главных разочарований в карьере. Я скрещу пальцы за команду на ЧМ-2022 и буду использовать это время, чтобы усердно работать, как я всегда делал», — цитирует чемпиона мира – 2014 Bayern & Germany.

В текущей кампании на счету одного из лидеров «шмелей» 18 поединков в рамках всех состязаний. Напомним, что накануне Ханси Флик назвал 26 футболистов, которые отправятся в Катар. Соперниками Германии по группе станут Испания, Япония и Коста-Рика.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Матс Хуммельс
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