​Сборная Германии огласила заявку на чемпионат мира

В четверг заявку на чемпионат мира огласила национальная сборная Германии. Рулевой команды Ханс-Дитер Флик включил в список таких футболистов:

Нойер, тер Штеген, Трапп – Белла-Кочап, Гинтер, Гюнтер, Керер, Клостерманн, Раум, Рюдигер, Зюле, Шлоттербек – Брандт, Горецка, Гётце, Гюндоган, Хаверц, Киммих, Мусиала, Мюллер, Адейеми – Фюллкруг, Гнабри, Хофманн, Мукоко, Сане.

Отметим попадание в заявку Марио Гётце. В последний раз он играл за Германию в 2017 году.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Германии сыграет против Японии (23 ноября), Испании (27 ноября) и Коста-Рики (1 декабря).