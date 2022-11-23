Мусиала: «Мы можем выиграть чемпионат мира»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал свои ожидания от выступлений на чемпионате мира. Напомним, хавбек является основным в «бундестим» благодаря успешному старту сезона, где футболист записал на свой счёт 9 голов и 6 результативных передач в чемпионате Германии.

«Мы начнём турнир с мыслью о том, что нам по силам выиграть чемпионат мира», – сказал Мусиала на пресс-конференции в преддверии матча с Японией, который состоится уже сегодня в 16:00 по московскому времени в рамках первого тура группового этапа.

Напомним, ранее у Мусиалы была возможность выступать за сборную Англии, но игрок предпочёл играть за Германию.