В «Баварии» рассказали, успеет ли Мюллер восстановиться до ЧМ-2022

В мюнхенской «Баварии» считают, что участию Томаса Мюллера на предстоящем мундиале ничего не угрожает.

33-летний футболист пропустил последние матчи мюнхенцев из-за проблем с бедром, что не помешало ему попасть в итоговую заявку сборной Германии на чемпионат мира. После субботнего матча против «Шальке» представители «Баварии» рассказали о шансах Мюллера полностью восстановиться к началу турнира: «Томас в полном порядке. Он с нетерпением ждёт чемпионата мира, и я верю, что у него всё получится», – заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич. В подобном ключе высказался и наставник Юлиан Нагельсманн: «Думаю, он будет готов. Он очень хорошо выглядел на тренировках».

Сборная Германии начнёт свой путь на ЧМ-2022 с матча против Японии, который состоится 23 ноября.