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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» рассказали, успеет ли Мюллер восстановиться до ЧМ-2022

13 Ноября 2022 • 02:22 Комментировать
Германия
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Япония
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23.11 16:00

В мюнхенской «Баварии» считают, что участию Томаса Мюллера на предстоящем мундиале ничего не угрожает.

33-летний футболист пропустил последние матчи мюнхенцев из-за проблем с бедром, что не помешало ему попасть в итоговую заявку сборной Германии на чемпионат мира. После субботнего матча против «Шальке» представители «Баварии» рассказали о шансах Мюллера полностью восстановиться к началу турнира: «Томас в полном порядке. Он с нетерпением ждёт чемпионата мира, и я верю, что у него всё получится», – заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич. В подобном ключе высказался и наставник Юлиан Нагельсманн: «Думаю, он будет готов. Он очень хорошо выглядел на тренировках».

Сборная Германии начнёт свой путь на ЧМ-2022 с матча против Японии, который состоится 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Чемпионат Мира Томас Мюллер Хасан Салихамиджич Юлиан Нагельсманн
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