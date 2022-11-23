Стрепетов прокомментировал поражение Германии

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о поражении Германии в матче против Японии на чемпионате мира - 2022.

«В первом тайме у Германии было большое преимущество, но потом они перешли на такой «шагающий» футбол, а японцы, наоборот, очень прибавили. Дело в том, что у европейских футболистов, которые только-только закончили свои первенства, нет свежести, яркости. Конечно, есть пример французов – да. Но остальные команды, видно, к концу матча не узнать», – приводит его слова издание «РБ Спорт».

По мнению Степетова, нужно признать ошибку Мануэля Нойера во втором пропущенном голе, а также отметить организованность и свежесть азиатской сборной. Алексей признал, что не удивится вылету Японии и Саудовской Аравии после групповой стадии, поскольку для европейских грандов стартовые матчи являются «вкатывающими».

Напомним, что Германия уступила со счётом 1:2 в Дохе, что усложнило задачу по выходу в 1/8 финала. В следующем туре немцам предстоит встретиться с Испанией.