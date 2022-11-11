Впервые за почти 50 лет в сборную Германии вызваны сразу два игрока из франкфуртского «Айнтрахта»

Сборная Германии объявила заявку на чемпионат мира, и в нее угодил Марио Гетце, что стало определенным сюрпризом - автор победного гола в финале ЧМ-2014 уже давно перестал котироваться как игрок уровня сборной. Вместе с ним в заявку попал еще один игрок из франкфуртского «Айнтрахта» - голкипер Кевин Трапп.

Таким образом, впервые с 1974 года в заявку немецкой сборной на чемпионат мира попали сразу два игрока из «Айнтрахта». Возможно, это стоит считать ответом на успехи клуба, который в этом году не только победил в Лиге Европы, но и смог квалифицироваться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.