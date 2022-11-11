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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Впервые за почти 50 лет в сборную Германии вызваны сразу два игрока из франкфуртского «Айнтрахта»

11 Ноября 2022 • 23:20 Комментировать
Германия
...
Япония
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23.11 16:00

Сборная Германии объявила заявку на чемпионат мира, и в нее угодил Марио Гетце, что стало определенным сюрпризом - автор победного гола в финале ЧМ-2014 уже давно перестал котироваться как игрок уровня сборной. Вместе с ним в заявку попал еще один игрок из франкфуртского «Айнтрахта» - голкипер Кевин Трапп.

Таким образом, впервые с 1974 года в заявку немецкой сборной на чемпионат мира попали сразу два игрока из «Айнтрахта». Возможно, это стоит считать ответом на успехи клуба, который в этом году не только победил в Лиге Европы, но и смог квалифицироваться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Марио Гётце Кевин Трапп
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