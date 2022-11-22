​Немецкий футбольный союз подаёт в суд на ФИФА

ФИФА запретила национальным сборным использовать радужные капитанские повязки в поддержку ЛГБТ. На этом фоне Немецкий футбольный союз (DFB) подаёт на ФИФА в суд.

«ФИФА запретила нам демонстрировать символы разнообразия и прав человека. Она совместила это с угрозами применения массовых санкций, не уточнив их. Немецкий футбольный союз проверяет, являются ли действия ФИФА законными», - приводит Bild слова пресс-секретаря DFB Штеффена Саймона.

Отмечается, что Немецкий футбольный союз может обратиться в специальный отдел CAS, который во время чемпионата мира может принять решение за 48 часов.