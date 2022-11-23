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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Киммих: «Мотивация сборной Германии запредельна, мы долго ждали этого турнира»

23 Ноября 2022 • 02:17 Комментировать
Германия
...
Япония
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Через 12 ч. 8 мин.

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих рассказал о настрое своей команды.

В 2018 году немецкая сборная, будучи действующим чемпионом мира, сенсационно не вышла из группы.

«Мы приехали на этот турнир с запредельной мотивацией. Прошло четыре с половиной года, мы очень долго ждали возможности вновь показать себя на чемпионате мира. Первая игра невероятно важна. Я уверен, что мы способны начать свой путь с победы», – заявил на пресс-конференции Киммих.

В рамках первого тура группового этапа катарского мундиаля сборная Германии встретится с соперниками из Японии. Матч пройдёт 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Чемпионат Мира Йозуа Киммих
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