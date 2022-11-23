Киммих: «Мотивация сборной Германии запредельна, мы долго ждали этого турнира»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих рассказал о настрое своей команды.

В 2018 году немецкая сборная, будучи действующим чемпионом мира, сенсационно не вышла из группы.

«Мы приехали на этот турнир с запредельной мотивацией. Прошло четыре с половиной года, мы очень долго ждали возможности вновь показать себя на чемпионате мира. Первая игра невероятно важна. Я уверен, что мы способны начать свой путь с победы», – заявил на пресс-конференции Киммих.

В рамках первого тура группового этапа катарского мундиаля сборная Германии встретится с соперниками из Японии. Матч пройдёт 23 ноября.