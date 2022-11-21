Педри – о травме Бензема: «Большая потеря для чемпионата мира и для болельщиков футбола в целом»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал травму нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Карима Бензема, который теперь будет вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре.

«Большая потеря для чемпионата мира и для болельщиков футбола в целом», – цитирует полузащитника «Барселоны» Madrid Xtra.

Напомним, Бензема недавно получил «Золотой мяч». На счету нападающего 5 голов и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

В основе сборной Франции Карима наверняка заменит Оливье Жиру из «Милана», который выступал в старте на чемпионате мира 2018.