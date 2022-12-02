Самедов: «Не выходить из группы второй чемпионат мира для немцев катастрофа»

Чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал вылет национальной сборной Германии с чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист считает, что винить в произошедшем немецкий коллектив может только себя. По словам эксперта, в футболе возможно всё, и, в том числе, то, что случилось – тоже.

Самедов также похвалил японских футболистов за продемонстрированную игру.

«Не выходить из группы второй чемпионат мира для немцев катастрофа, но тем интереснее», - цитирует Самедова «Чемпионат».

Бывший футболист считает результат выступлений японцев в группе заслуженным.