Кто выйдет из группы Е на чемпионате мира

Группа Е – это борьба статусных европейских команд против представителей другого континента. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто пробьётся дальше.

В группе Е есть два явных фаворита и они должны без проблем выходить в плей-офф. Две другие команды на бумаге, пожалуй, не могут что-то противопоставить грандам мирового футбола.

Испания и Германия по статусу уж точно выше Коста-Рики и Японии. Хотя обе европейские команды в последнее время находятся не в идеальной форме, их вылет на групповой стадии станет сенсацией. Всё же статус, подбор игроков говорит сам за себя. С другой стороны, всё же последние результаты намекают, что место для сенсации есть.

Сборная Германии в последнее время не похожа сама на себя. На чемпионате мира-2018 был провал и вылет как раз на групповой стадии. Тогда казалось, что просто Йоахим Лёв засиделся на своём месте, и его замена должна быстро оздоровить команду, вернуть немцам статус страшной машины, которая катком проходится по всем соперникам. Однако пока под руководством Ханси Флика никакого преображения не произошло. Немцы неудачно выступили на Евро-2020 и не слишком здорово показали себя в Лиге наций УЕФА. Основная проблема заключается в том, что лидеры прошлых лет уже не так сильны, а перспективная молодёжь пока не доросла до статуса звёзд. Тимо Вернер, Кай Хаверц, Лерой Сане, Леон Горецка – никто из них явно не является претендентом на звание лучшего игрока мира прямо сейчас.

У испанцев проблема примерно такая же. Никто не смог заменить Хави, Иньесту, Вилью, и в стране подросло уже новое перспективное поколение. Юные Педри и Гави – надежда Испании. Правда, проблема испанцев связана с нынешним поколением. Мората, Маркос Льоренте, Пау Торрес – игроки хорошие, но на чемпионский состав не тянут.

И всё же и немцам, и испанцам текущего набора исполнителей должно хватать для выхода из группы. К ним в квартет не попала команда, которая имела бы ресурсы, чтобы удивить. При всём уважении к Японии и Коста-Рике, едва ли у этих сборных есть объективные основания рассчитывать на сенсацию.

Правда, если говорить о костариканцах, то тут же на память приходит чемпионат мира-2014. Тогда центральноамериканская команда выиграла в группе с Англией, Италией и Уругваем, хотя считалась аутсайдером. Однако просчитать такую сенсацию не представляется возможным. На турнире в Бразилии всё сошлось воедино для костариканцев: отличная игра Кейлора Наваса, Брайана Руиса и проблемы конкурентов.

Что касается японцев, то их лидеры хоть и играют в Европе, но в средних клубах. Рицу Доан и Такэфуса Кубо пока не оправдывают выданных авансов. При этом у японцев местный тренер, который явно не так хорошо тактически готов, как Флик или Луис Энрике, так что и тут преимущества у азиатов не будет.

Если суммировать, то немцы и испанцы должны выходить с первых двух мест. Причём разницы особо нет, ведь в соперниках будет кто-то из квартета «Бельгия, Хорватия, Канада, Марокко», и большой разницы при выборе оппонента по 1/8 нет.

Роман Андреев