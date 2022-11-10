Флик объяснил, почему не включил Хуммельса в заявку сборной Германии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о решении не заявлять защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса на турнир.

«Мы просмотрели много матчей с участием Матса, и он отлично проявил себя, однако мы решили довериться более молодым футболистам на чемпионате мира. Будущее сборной играет ключевую роль в нашей стратегии», – заявил на пресс-конференции Флик.

Матс Хуммельс сыграл в общей сложности 76 матчей за сборную Германии, отметившись пятью голами. В нынешнем сезоне 33-летний центральный защитник принял участие в 18 поединках дортмундской «Боруссии» во всех соревнованиях.