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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик объяснил, почему не включил Хуммельса в заявку сборной Германии на ЧМ-2022

10 Ноября 2022 • 20:44 Комментировать
Германия
...
Япония
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23.11 16:00

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о решении не заявлять защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса на турнир.

«Мы просмотрели много матчей с участием Матса, и он отлично проявил себя, однако мы решили довериться более молодым футболистам на чемпионате мира. Будущее сборной играет ключевую роль в нашей стратегии», – заявил на пресс-конференции Флик.

Матс Хуммельс сыграл в общей сложности 76 матчей за сборную Германии, отметившись пятью голами. В нынешнем сезоне 33-летний центральный защитник принял участие в 18 поединках дортмундской «Боруссии» во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Германии Чемпионат Мира Матс Хуммельс Ханс-Дитер Флик
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