Киммих: Сейчас от сборной Германии другие ожидания

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира – 2022, который пройдёт в Катаре.

«Наверное, в прошлом мы очень много говорили о кубке, забегая вперед. Я не знаю, что будет для нас успехом этой зимой, сейчас у всех другие ожидания. Возможно, это и хорошо», — цитирует Киммиха The Players Tribune.

Футболист отметил, что за последние несколько лет он много чему научился, и теперь он чувствует еще большую ответственность за результаты национальной команды.

В первом туре чемпионата мира сборная Германии встретится с Японией, матч пройдет 23 ноября, начало игры запланировано на 16:00 по мск.