Непомнящий заявил, что не удивлён победе сборной Японии над Германией

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался после победы сборной Японии над Германией (2:1) в матче первого тура чемпионата мира – 2022.

«Не было шока от игры сборных Германии и Японии. Был к этому готов, так бывает. Всегда наказывается команда, которая не может до конца матча сохранить дисциплину и концентрацию», — цитирует слова Непомнящего Sport24.

Эксперт отметил, что ему понравилась игра японцев в обоих таймах, они надежно играли в обороне и дождались своего шанса.

Во втором туре чемпионата мира Япония сыграет с Коста-Рикой (27 ноября), а Германия проведет встречу с Испанией (27 ноября).